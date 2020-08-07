شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يدعو المواطنين للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد زكريا، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أن الدولة ترسخ لنظاما ديمقراطيا حقيقيا، لافتا إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ التى تنطلق خلال ساعات، سيكون له أثرا كبيرا فى إثراء الحياة النيابية، بالإضافة إلى أنه سيساعد مجلس النواب فى الانتهاء من العديد من مشروعات القوانين المتراكمة بصورة أكثر دقة، خاصة وأن شروط الانضمام للمجلس الجديد مختلفة عن مجلس النواب، التى من بينها أن يكون المترشح لعضوية المجلس حاصل على مؤهل عال، وبالتالى فأعضاء المجلس يكونون من الكفاءات المختلفة والمتنوعة، ويستطيعون دراسة القوانين بشكل متأن وبحرفية أكبر.

وكشف "زكريا" فى بيان له، أن العودة إلى انتخاب مجلس الشيوخ من جديد استدعته الحاجة إلى الخبرات والكفاءات التى تكون بهذا المجلس، حيث تحال إليه القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأى فيها، وهذا بدوره يخفف العبء عن كاهل مجلس النواب، داعيا المواطنين للنزول للرد على أكاذيب وشائعات الجماعات الظلامية التى تختبئ وراء شاشات الكمبيوتر وتطلق على نفسها الكتائب الإلكترونية، وسوف يوجه لها الشعب المصرى أكبر صفعة على وجهها فالدولة هدفها دعم ركائز الديمقراطية عن طريق الانتخاب الحر المباشر.