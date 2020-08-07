شكرا لقرائتكم خبر عن نائب "مستقبل وطن" يدعو المواطنين لإجهاض دعوات الإرهابية لمقاطعة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب عمر وطني، عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، المواطنين المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي ستقام يومي 11 و12 من الشهر الجاري، بكثافة على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، مطالبا المصريين بالتعبير عن إرادتهم بكل حرية والتصدي لدعوات الجماعة الإرهابية وعملائها لمقاطعة الانتخابات.

وأضاف "وطني"، في بيان له اليوم، أن مشاركة المواطنين بكثافة في الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع أبلغ رد على رفض الشعب المصري لتلك الدعوات الخارجية التي تهدف إلى عرقلة مسيرة التنمية، مشيرا إلى أنه ليس بجديد على الدول الراعية للإرهاب إطلاق دعوات لمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية بهدف تصدير مشهد للعالم والمجتمع الدولي بعزوف المواطنين عن المشاركة.

وأكد نائب "مستقبل وطن"، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في موعدها رغم التحديات الراهنة التي تواجه مصر في وقت واحد، ولعل أبرزها جائحة فيروس كورونا المستجد يعكس رغبة القيادة السياسية في استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية .