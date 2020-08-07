زلزال بقوّة 4.9 درجة يضرب شمالي الجزائر

سجّل مركز رصد الزلازل بالجزائر اليوم، الجمعة 7 أوت 2020، هزة أرضية قوية بقوة 4.9 درجة، شمالي البلاد.
وحسب مركز رصد الزلازل، وقعت الهزة على بعد 38 كم شمال غرب مدينة قسنطينة الجزائرية.
ووفقا للبيانات يعيش نحو 3.8 مليون شخص في المنطقة التي تأثرت بالزلزال.
وشهدت الجزائر خلال الشهر الماضي، عودة النشاط الزلزالي بعد تسجيلها 5 هزات إرتدادية ضربت ولايات في شرق وغرب وشمال البلاد، تراوحت شدتها بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر.
وذكر مركز البحث الجزائري في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن 3 هزات أرضية سُجِّلت في ولايات في شرق ووسط البلاد، وهي بجاية وباتنة والعاصمة.
المصدر: سبوتنيك
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