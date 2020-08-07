مصر / ضحايا وجرحى إثر إنهيار عقّار قديم

إنهار عقار قديم مكون من 5 طوابق بدائرة قسم المحلة بمحافظة الغربية شمالي مصر مساء الخميس 6 أوت 2020، ما أسفر عن مصرع عدد من المواطنين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة المصرية تلقت إخطارا الخميس، بإنهيار العقار، فيما تم إستخراج 4 جثامين من تحت الأنقاض، وجار إستكمال البحث لحصر المصابين والمتوفين إن وجدوا بين الأنقاض.
وأمرت النيابة العامة في مصر بتشكيل لجنة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان المصرية لفحص أنقاض العقار وملفه وقوفًا على أسباب انهياره، وجارٍ إستكمال التحقيقات.
وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها للبحث عن باقي الضحايا من أسفل الأنقاض، في الوقت الذي تم فيه إنقاذ شخصين من السكان ونقلهما إلى المستشفى.
من جانب آخر، أمر محافظ الغربية، طارق رحمى بفرض طوق أمني حول العقار، وتوجيه كافة المعدات للبحث عن ضحايا أو ناجين أسفل العقار، كما كلف وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ المستشفيات والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.
وشدد محافظ الغربية على سرعة فتح نزل شباب المعتمدية لإستقبال الأسر المتضررة، وصرف الإعانات العاجلة لتلك الأسر.
(سكاي نيوز)
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