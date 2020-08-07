أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي بلغت 160003 حالة.
وتشهد 23 ولاية زيادة في معدل الوفيات بالفيروس، فيما ترتفع الإصابات التي بلغ عددها الإجمالي 4.91 مليون في 20 ولاية، وفقالإحصائيات وكالة "رويترز".
وسجلت نسبة كبيرة من الوفيات الجديدة في كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، فيما تشهد الإصابات في هذه الولايات انخفاضا.
وأوضح البيت الأبيض أن بوسطن وشيكاغو وديترويت وواشنطن قد تشهد تفشيا جديدا إثر زيادةمعدل النتائج الإيجابية لفحوص كورونا بها.
إلى ذلك، يحتدم النقاش في البلاد حاليا بين المسؤولين الحكوميين ونقابات المعلمين والأولياء والطلاب حول ضرورة إعادة فتح المدارس بشكل آمن.
وتوقعت دراسة لجماعة واشنطن وفاة نحو 300 ألف أمريكي بحلول شهر ديسمبر المقبل، وأوضحت أنه يمكن إنقاذ حياة 70 ألف شخص، إذا ما التزم الأمريكيون بارتداء الكمامات.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة وفيات كورونا تتجاوز 160 ألفا مع اقتراب فتح المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.