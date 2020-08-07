الولايات المتحدة وفيات كورونا تتجاوز 160 ألفا مع اقتراب فتح المدارس

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد منذ بدء التفشي بلغت 160003 حالة.

وتشهد 23 ولاية زيادة في معدل الوفيات بالفيروس، فيما ترتفع الإصابات التي بلغ عددها الإجمالي 4.91 مليون في 20 ولاية، وفقا

لإحصائيات وكالة "رويترز".

وسجلت نسبة كبيرة من الوفيات الجديدة في كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس، فيما تشهد الإصابات في هذه الولايات انخفاضا.

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وأوضح البيت الأبيض أن بوسطن وشيكاغو وديترويت وواشنطن قد تشهد تفشيا جديدا إثر زيادة

معدل النتائج الإيجابية لفحوص كورونا بها.

إلى ذلك، يحتدم النقاش في البلاد حاليا بين المسؤولين الحكوميين ونقابات المعلمين والأولياء والطلاب حول ضرورة إعادة فتح المدارس بشكل آمن.

وتوقعت دراسة لجماعة واشنطن وفاة نحو 300 ألف أمريكي بحلول شهر ديسمبر المقبل، وأوضحت أنه يمكن إنقاذ حياة 70 ألف شخص، إذا ما التزم الأمريكيون بارتداء الكمامات.