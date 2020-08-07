أيرلندا تعيد فرض بعض القيود الخاصة بمكافحة كورونا على منطقة ميدلاندز

دفعت عودة ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أجزاء من جمهورية أيرلندا، الحكومة هناك إلى منع سكان ثلاث مقاطعات متجاورة من السفر إلى أي مكان آخر في البلاد لمدة أسبوعين.

وأعلن رئيس الوزراء مايكل مارتن إعادة فرض بعض القيود في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الجمعة ، قائلاً إنه "خلال الأسبوع الماضي ، كان هناك عدد من التجمعات المحلية ، التي تثير قلقا شديدا".

تؤثر القيود على مقاطعتي لاويس وأوفالي

وكذلك كيلدير وهي مقاطعة مكتظة بالسكان على الحدود مع دبلن.

ويمكن لسكان تلك المقاطعات السفر فقط إلى أماكن أخرى في أيرلندا للعمل أو لأغراض "ضرورية " مثل العلاج الطبي.

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ترقى هذه الإجراءات التقييدية إلى وضع إعادة فرض قيود الإغلاق الذى كان قد تم تطبيقه في جميع أنحاء جمهورية أيرلندا البلاد من مارس إلى مايو. ويحظر إقامة المنافسات الرياضات والاحتفالات

والمراسم الدينية لمدة أسبوعين، في حين لا تستطيع المقاهي والمطاعم تقديم خدمات تناول الطعام والشراب في مقاراتها .

وأعلن مسؤولو الصحة الأيرلنديون عن 98 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة ، ليرتفع إجمالى عدد المصابين المسجلين إلى 26470.

ومن بين الحالات التي تم الإعلان عنها اليوم الجمعة ، تم تسجيل 67 حالة في المقاطعات الأيرلندية الثلاث التي أعيد فرض القيود عليها.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة 2324 حالة وفاة.