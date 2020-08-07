مقاتلات روسية تعترض قاذفة أمريكية فوق بحر أوخوتسك شرق البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن ثلاث مقاتلات تابعة لها قامت باعتراض قاذفة استراتيجية أمريكية فوق مياه بحر أوخوتسك بأقصى شرق روسيا.

وأفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع (التابع لهيئة الأركان العامة) بأن وسائل الرصد الجوي كشفت، في الساعة الـ 12:00 بالتوقيت المحلي، عن "هدف جوي فوق المياه الدولية من المحيط الهادئ

يتجه نحو الحدود الروسية" حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الجمعة.



وتابع المركز أن ثلاث مقاتلات من طراز "سو- 35 إس" أرسلت لاعتراض الهدف، مضيفا أن هذه المقاتلات تعرفت على قاذفة "بي-1 بي" الاستراتيجية الأمريكية وقامت بمرافقتها فوق مياه بحر

Advertisements

أوخوتسك.

وعملية الاعتراض الأخيرة هي الثانية للطيران الحربي الروسي خلال اليوم الجمعة، بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وفي تعليق صحفي، أشار أندريه كراسوف، النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما (النواب) الروسي، إلى أن الطيران الحربي الأمريكي كثف أنشطته عند الحدود الروسية في البحر الأسود. وذكر البرلماني أن لهذه الأنشطة أهدافا استطلاعية وأخرى "استفزازية"، مؤكدا أنها "لن تبقى دون رد".