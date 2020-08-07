مستشار الحريري : رئيس الحكومة السابق لم يُبلَّغ بوجود نترات الأمونيوم بميناء بيروت

نفى حسين الوجه المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، بصورة قاطعة، أن يكون الحريري قد تبلغ في أي وقت سابق بوجود مادة (نترات الأمونيوم) داخل ميناء بيروت البحري، والتي تسببت في الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد الوجه - في تصريح مساء اليوم- أن الحريري لم يتبلغ مطلقا

أي شيء عن هذا الموضوع خلال فترة ترؤسه مجلس الوزراء في السنوات الأخيرة وحتى تاريخ تقديم استقالته وتشكيل حكومة جديدة للبنان.

Advertisements

وشدد المستشار الإعلامي للحريري على أنه لم يتم تسجيل أي مراسلة أو تقرير في دوائر السراي الحكومي (رئاسة مجلس الوزراء) حول هذا الموضوع طوال فترة تولي

الحريري رئاسة الوزراء.

وكان أحد البرامج التلفزيونية اللبنانية قد ذكر أن الحريري جرى إبلاغه قبل سنة، إبان ترؤسه الحكومة، بوجود مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ميناء بيروت البحري، والتي تشير التحقيقات الأولية إلى أن كميات ضخمة منها تقدر بنحو 2750 طنا كانت مخزنة في مستودعات الميناء منذ قرابة 7 سنوات، وأنها التي تسببت في حدوث الانفجار المدمر، الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.