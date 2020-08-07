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فى سوريا .. عقوبات على السائقين الذين لا يرتدون كمامة في ريف دمشق

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أعلنت شرطة ريف دمشق أنها بدأت فرض عقوبات على كل سائق مركبة لا يضع كمامة، وذلك ضمن إجراءات التشدد في مكافحة انتشار فيروس .

 

وقال قائد شرطة المحافظة، نزار حسن، إن فرع المرور يقوم بتسجيل مخالفة بحق

كل سائق لا يقوم بوضع الكمامة.

 

وأوضح في تصريحات نقلتها صفحة الشرطة على "فيسبوك" أن تلك المخالفة تدخل ضمن "مخالفة الأوامر الإدارية" وينتج عنها "سحب الشهادة ودفع مخالفة قدرها

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600 ليرة سورية"، مضيفا  أن المخالفة تنطبق "على جميع المركبات العامة والخاصة".

 

وقال إن تلك المخالفة تأتي "ضمن الإجراءات الوقائية التي فرضها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا".

 

وأشار إلى أن فرع مرور ريف دمشق "قام بتنبيه وإرشاد وتوجيه المواطنين بارتداء الكمامة قبل عدة أيام وبدأ بتنفيذ المخالفات بعدها".

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