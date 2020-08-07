أعلنت شرطة ريف دمشق أنها بدأت فرض عقوبات على كل سائق مركبة لا يضع كمامة، وذلك ضمن إجراءات التشدد في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقال قائد شرطة المحافظة، نزار حسن، إن فرع المرور يقوم بتسجيل مخالفة بحقكل سائق لا يقوم بوضع الكمامة.
وأوضح في تصريحات نقلتها صفحة الشرطة على "فيسبوك" أن تلك المخالفة تدخل ضمن "مخالفة الأوامر الإدارية" وينتج عنها "سحب الشهادة ودفع مخالفة قدرها
وقال إن تلك المخالفة تأتي "ضمن الإجراءات الوقائية التي فرضها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا".
وأشار إلى أن فرع مرور ريف دمشق "قام بتنبيه وإرشاد وتوجيه المواطنين بارتداء الكمامة قبل عدة أيام وبدأ بتنفيذ المخالفات بعدها".
كانت هذه تفاصيل خبر فى سوريا .. عقوبات على السائقين الذين لا يرتدون كمامة في ريف دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.