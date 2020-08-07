اليوم .. إيطاليا تسجل أكبر قفزة في إصابات كورونا منذ مايو الماضى

سجلت السلطات الإيطالية أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ شهر مايو الماضي.
بنسبة 38%، حيث تم تسجيل 522 حالة إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أواخر مايو، وقبل أسبوعين فقط كانت إيطاليا تسجل نحو 200 حالة جديدة بكورونا كل يوم.
وازداد عدد الإصابات الجديدة اليوم الجمعة بالمقارنة مع يوم الخميس
وتم تسجيل 183 حالة أو نحو ثلث من جميع الحالات الجديدة في إقليم فينيتو بشمال شرقي إيطاليا.
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