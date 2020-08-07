انشطرت نصفين أثناء هبوطها.. قتلى في تحطم طائرة هندية تحمل 191 راكبا (فيديو)

تحطمت طائرة هندية، تحمل 191 راكباً، الجمعة 7 أغسطس/آب 2020، بجنوب الهند، وبالتحديد في مطار بولاية كيرالا الجنوبية، كانت قادمة من دبي، ما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل، مع تسجيل عشرات الإصابات الخطيرة، وفق ما نقلته مصادر إعلامية محلية.



وفق تقرير لصحيفة "CBC" الأمريكية، فإن مسؤولاً في النقل الجوي الهندي أكد لقناة تلفزية محلية، أن الطائرة تحطمت عندما تجاوزت مدرج مطار كاليكوت، وتم رصد عشرات من الجرحى.



وفق المصدر نفسه، فإن جسم الطائرة انقسم إلى اثنين، بينما لم تُكشف تفاصيل إضافية بخصوص الحادث ومسبباته.



مصادر هندية أكدت وفاة شخصين اثنين، من ضمنهما ربان الطائرة.





وقالت هيئة الطيران الهندية إن الطائرة، التي كانت في طريقها من دبي، انزلقت من المدرج وتحطمت إلى نصفين في مطار كاليكوت عند هبوطها.



فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية، بعد وصول خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.



حسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، فإن متحدثاً باسم الشركة قال إن عدة ركاب أصيبوا، كما قالت شركة الطيران إن هناك 184 راكباً بينهم 10 أطفال وستة من أفراد الطاقم، من بينهم طياران، على متن الرحلة IX-1344 عندما تحطمت.



أما المديرية العامة للطيران المدني (DGCA)، فقد صرحت بأن الطائرة سقطت في وادٍ وانقسمت إلى قسمين بعد انزلاقها من نهاية المدرج. وأظهرت صورٌ نقلتها وسائل إعلام، هندية أن الطائرة تحطمت إلى قطعتين.



وقد وقع الحادث في نحو الساعة الـ19:00 بالتوقيت المحلي (14:30 بتوقيت غرينتش)، وسط هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.



كانت هناك فيضانات وانهيارات أرضية، مع وصول موسم الرياح الموسمية في الهند إلى ذروته.



في مايو/أيار 2010، لقي 158 شخصاً مصرعهم عندما تجاوزت رحلة تابعة لشركة Air India Express مدرج مطار مانجالور وتحطمت.



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