مراكش .. توقيف 3 أشخاص يشتبه تورطهم في السرقة المقرونة بالضرب المفضي للموت

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، صباح اليوم الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح المفضي للموت وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه الرئيسي، كان قد عمد إلى ارتكاب عملية لسرقة حقيبة يدوية باستعمال العنف في حق سيدة بحي المحاميد، بتاريخ 28 يوليوز المنصرم، متسببا في وفاتها جراء الجروح التي لحقتها، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه، وكذا توقيف الشخصين اللذين كانا يتوليان تصريف متحصلات نشاطه الإجرامي بكل من مدينتي مراكش والدار البيضاء.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز 52 هاتفا محمولا ومجموعة كبيرة من الحقائب والمحافظ اليدوية النسوية، علاوة على ساعات يدوية ومجوهرات ومواد تجميل وعطور ومفاتيح ونظارات شمسية ومبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، متحصلة من عمليات السرقة بالخطف.

وخلص البلاغ الى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.