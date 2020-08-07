نهضة الزمامرة “يكتفي” بالتعادل أمام حسنية أكادير

اكتفى فريق نهضة الزمامرة بالتعادل 2-2 في المباراة التي جمعته بضيفه حسنية أكادير لحساب مؤجل الجولة الـ 20 من منافسات البطولة الاحترافية.
وتقدم الفريق المحلي، في المواجهة التي احتضنها اليوم الجمعة ملعب أحمد شكري بالزمامرة، منذ الدقيقة الـ 6 بواسطة اللاعب جواد غبرة قبل أن اللاعب أمين الصادقي نجح في تعديل النتيجة بعدها بـ 5 دقائق، في المواجهة التي شهدت طرد اللاعب زهير الشاوش في الدقيقة 63.
وأعاد المخضرم عبد الصمد لمباركي التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 56 غير أن نجم الحسنية كريم البركاوي نجح في تعديل الكفة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
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