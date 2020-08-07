شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: لم نتلق أي طلب للتحقيق في انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن الأمم المتحدة لم تتلق أي طلب للتحقيق في الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء تحقيق دولي.

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين: "سنكون على استعداد للنظر في مثل هذا الطلب إذا تلقينا طلبا. ومع ذلك، لم نتلق أي شيء من هذا القبيل".

ويمكن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فتح تحقيق إذا أجازت هيئة تشريعية تابعة للأمم المتحدة مثل الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا أو مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ذلك.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الجمعة إن تحقيقا لبنانيا في الانفجار سيبحث ما إذا كان سببه انفجار قنبلة أو تدخل خارجي آخر أو إذا كان نتيجة إهمال أو حادث.