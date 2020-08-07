شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: 279 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّل لبنان 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 261 ضمن المُقيمين و18 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 5951 إصابةً. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7730 فحص PCR الخاص بالفيروس، وفي وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 2042، فيما استقرّ عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 70 حالةً.

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