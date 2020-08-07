شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدعو إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتلقي المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان اليوم الجمعة، إلى التنسيق المناسب مع الجهات اللبنانية المختصة، تأمينا للحصول على الاحتياجات الملحة منها وفقاً للأولويات المطلوبة فيما يتعلق بتلقي المساعدات بعد انفجار مرفأ بيروت.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها "تؤكد تقديرها العالي لموجة التضامن العارمة التي عبرت عنها الدول الشقيقة والصديقة، من خلال ما سارعت إلى ارساله من مساعدات إنسانية في المجالات الطبية والمادية والعينية".

وكان المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء قد نفى أن تكون الدولة اللبنانية قد رفضت مساعدات من بعض الدول عقب الانفجار.