شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يدعو إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتلقي المساعدات والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها "تؤكد تقديرها العالي لموجة التضامن العارمة التي عبرت عنها الدول الشقيقة والصديقة، من خلال ما سارعت إلى ارساله من مساعدات إنسانية في المجالات الطبية والمادية والعينية".
وكان المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء قد نفى أن تكون الدولة اللبنانية قد رفضت مساعدات من بعض الدول عقب الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يدعو إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتلقي المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.