شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينية.. جيش الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، بأن شاباً أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، والعشرات بالاختناق خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال الذي أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانياً.
فيما استشهدت اليوم، مواطنة فلسطينية متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص جيش الاحتلال في جنين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد داليا أحمد سليمان سمودي متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها برصاص الاحتلال الحي في منطقة الجابريات بجنين.
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