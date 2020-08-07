شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وجود 140 حاوية «نترات أمونيوم» بميناء عدن والان نبدء بالتفاصيل

نفت مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية، وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم في مساحات الميناء، معتبرة أن مزاعم وجود 140 حاوية محملة نترات الأمونيوم بميناء عدن محتجزة منذ 3 سنوات، تعد تحريفا وتزييفا للحقائق.

وأوضحت الدائرة الإعلامية بميناء عدن في بيان، أنه بحسب الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لإجراءات عمل ميناء عدن في كل مرافقه وقطاعاته فأنه يحظر قبول مناولة وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم (1) وهي المواد المتفجرة، والتصنيف رقم (2) والتي تحتوي على المواد المشتعلة والتصنيف رقم (7) للمواد المشعة.

وقالت الدائرة الإعلامية: إنها تود التوضيح من خلال مقاربة ما نشر مع بعض الشحنات القديمة والموجودة في أرصفة محطة الحاويات والتي تحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية، والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا يحظر عملية نقلها أو خزنها.