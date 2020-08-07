منظمة الصحة تطلب 15 مليون دولار للاحتياجات الطارئة بعد انفجار بيروت

وجهت منظمة الصحة العالمية نداء لجمع 15 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الصحية الطارئة في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الذي هز البلاد وسط أزمة اقتصادية ومع تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال مكتب المنظمة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في بيان في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس إن الانفجار، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 وإصابة ما يزيد عن 5000، دمر أيضا 17 حاوية بها إمدادات طبية لمنظمة الصحة بما في ذلك معدات للوقاية الشخصية.

وأضاف المكتب أن خمسة مستشفيات في المنطقة المتضررة من الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء إما أصبحت غير عاملة أو تعمل بطاقة جزئية، فيما تشير التقارير الأولية إلى أن الكثير من المراكز الصحية ومرافق الرعاية الأولية لحقت بها أضرار أو لم تعد تعمل.

وقالت إيمان الشنقيطي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن ما يصل إلى 300 ألف شخص نزحوا من ديارهم ويحتاجون إلى الطعام والمأوى، ولفتت إلى المخاوف من تسريع وتيرة انتشار مرض كوفيد-19 وتفشي أمراض أخرى.

وقالت المنظمة إنها تضع خططا مع الجامعة الأمريكية في بيروت لإجراء تقييم بيئي لتأثير الأبخرة الناتجة عن انفجار مادة نترات الأمونيوم.

