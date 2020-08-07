شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين العرب" يدعو لمساندة ودعم لبنان عبر الحساب البنكى للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا اتحاد المحامين العرب، المحامين والمحاميات في الوطن العربي لمساندة المتضررين ، من انفجار مرفأ لبنان عبر الحساب البنكي للاتحاد، مؤكدا أن الفاجعة التي أصابت الشعب اللبناني الشقيق جراء الانفجار المدمر الذي وقع بمرفأ بيروت، مخلفاً وراءه دمارًا غير مسبوق، ومتسبباً في وقوع أعداد هائلة من الضحايا والمصابين، يحتم علينا جميعاً ـ نحن المحامين والمحاميات ـ الوقوف صفاً واحداً مع الشعب اللبناني، وبذل كافة المساعي من أجل دعمه ومساندته في هذا الظرف التاريخي الاستثنائي.

كما دعا اتحاد المحامين العرب فى بيان له، إلى فتح باب المساعدات من أجل مساندة الشعب اللبناني الشقيق عامة، وللمحامين والمحاميات في نقابتي بيروت وطرابلس بكافة سبل الدعم الممكنة، ليؤكد دعمه ومساندته الكاملين للشعب اللبناني الشقيق، متابعا :" سائلين المولى سبحانه أن يعيد للدولة اللـبنـانيـة استـقـرارهـا وأمـنـهـا فـي الـقـريـب الــعـاجـــل، وأن يـتـغـمّد الشهداء بـواســع رحـمـتــه، وأن يـشـفـي جـمـيـع المـصـابـيـن .

وذكر اتحاد المحامين العرب، أنه في حالة الرغبة في المساعدة عبر حساب الاتحاد البنكي حتي يتم التعاون مـع نـقـابـتـي بـيــروت وطـرابلــس فــي الجـهــات الـرسمـية للمحامين ومـن تـقــوم عـلى تـوزيـع الـمـسـاعــدات فــي الجـمـهوريـة اللبنـانيـة.