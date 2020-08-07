تطور أعداد المصابين والوفيات والحالات الحرجة بسبب كورونا.. برلمانيون يطلبون حضور وزير الصحة إلى البرلمان

في ظل تزايد أعداد المصابين، والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، وجه برلمانيون دعوة إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، للحضور إلى مجلس النواب، لمناقشة تطورات الوضع الوبائي في البلاد.

وفي السياق ذاته، وجه فريق العدالة والتنمية ف يمجلس النواب، اليوم الجمعة، طلب عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الصحة، لمناقشة التطورات المقلقة للوضعية الوبائية، المتعلقة بانتشار جائحة كوفيد-19، في المغرب، خلال الأسبوعين الأخيرين، سواء تعلق الأمر بعدد الحالات الحرجة، أو الإصابات، أو الوفيات.

وطلب نواب العدالة والتنمية، اليوم، سبقه طلب وجهه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في اللجنة ذاتها، للقيام بمهمة استطلاعية، للوقوف على وضعية المستشفيات، خصوصا فيما يتعلق بالطاقم الطبي، وشبه الطبي، ومخزون الأدوية، والمواد الصيدلية، واللوازم الطبية، والطاقة السريرية المختصة بمصالح الإنعاش لمرضى كوفيد19، بما فيها وحدات العزل، والأقسام الخاصة بالتحاليل المخبرية، وغيرها من متطلبات المرحلة لمواجهة جائحة كورونا، بما تقتضيه من إجراءات لضمان السير العادي، والمنتظم لهذه المؤسسات الصحية.

Advertisements

وطلب الفريق الاستقلالي، كذلك، الوقوف على كيفية الاشتغال في المؤسسات الاستشفائية، وشروط العمل فيها في ظل الوضعية الراهنة، والوقوف على وضعية المستشفيات الميدانية، المكلفة بعلاج المصابين بفيروس كوفيد19، والوقوف على وضعية فرق التدخل في الأنشطة الصحية الخاصة بمرض كوفيد 19، ومدى قدرتها على المواكبة، والتتبع للحالة الوبائية من أجل التصدي لوباء كوفيد 19، وتفادي انتشاره، خصوصا بعد تسجيل بؤر وبائية في بعض المدن، وتزايد حالات المصابين، وارتفاع غير مسبوق في الوفيات.

ومن ضمن طلبات النواب، القيام بزيارة ميدانية لكل من مستشفى محمد الخامس في طنجة، والمستشفى الإقليمي في ورزازات، ومستشفى ابن رشد في الدارالبيضاء، والمستشفى الجامعي ابن طفيل في مراكش، والمستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط، والمستشفى الجامعي محمد السادس في وجدة، وعقد اجتماعات مع المسؤولين الجهويين، والإقليميين في هذه المستشفيات، وعقد اجتماع مع وزير الصحة.