14 قتيلا و15 جريحا جراء تحطم طائرة هندية قادمة من دبي.. وسط هطول أمطار غزيرة

لقي 14 شخصا حتفهم وأصيب 15 بجروح خطيرة عندما خرجت طائرة ركاب هندية عن مسارها لدى هبوطها وسط هطول أمطار غزيرة في الهند، وفق ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وكانت الطائرة التابعة لشركة “اير إنديا إكسبرس” تقل أكثر من 190 شخصا بمن فيهم أفراد الطاقم إلى مطار كاليكوت في ولاية كيرالا الجنوبية عندما وقع الحادث.

وأظهرت صور بث تها القنوات التلفزيونية قسما من جسم الطائرة منشطرا، لكن دون أي مؤشرات على تعر ضها لحريق.

وأفاد شرطي رفيع يدعى عبد الكريم فرانس برس “يمكنني تأكيد 14 وفاة على الأقل. وتعر ض 15 راكبا آخرين لجروح خطيرة. لا يزال الوضع يتطور”.

وقال المسؤول الرفيع الآخر في الشرطة سوجيت داس “هناك 89 شخصا على الأقل تعر ض العديد منهم لجروح خطيرة وتم إدخالهم إلى مستشفيات عدة في كاليكوت. لا تزال سيارات الإسعاف تصل إلى الموقع”.

وأضاف “قيل لنا إن جميع من نجوا من الحادث تعر ضوا لنوع ما من الإصابات”.

وأشار نائب في ولاية كيرالا إلى مقتل أحد الطيار ين.

وذكرت هيئة “دي جي سي ايه” لتنظيم الطيران أن الطائرة خرجت عن مسارها في نهاية المدرج و”سقطت في الوادي وانشطرت إلى نصفين”.

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وتحدثت إحدى القنوات التلفزوينية عن وجود عطل في معدات هبوط الطائرة.

وافاد بيان صدر عن شركة الطيران أنه “لم يتم تسجيل حريق عند الهبوط”.

وأشار إلى وجود 174 راكبا و10 أطفال رضع وطيارين اثنين وخمسة من أفراد الطاقم على متن الرحلة.

وقال “وفق التقارير الأولية، فإن عمليات الإنقاذ جارية ويتم نقل الركاب إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية”.

وصرح مسؤول في خدمات الطوارئ لفرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته أن “عمليات الإنقاذ جارية لكن الأمطار تجعلها صعبة”.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعازيه قائلا على تويتر “أتضامن مع من خسروا أحباءهم. أتمنى الشفاء العاجل للجرحى… السلطات في الموقع وتقدم المساعدات للمتأثرين”.

ووقع آخر حادث تحطم طائرة كبير في الهند عام 2010 عندما تجاوزت طائرة تابعة لـ”اير إنديا إكسبرس” من طراز “بوينغ 737-800” كانت آتية من دبي إلى مانغلور المدرج واندلعت فيها النيران. وقتل 158 شخصا في الحادث ونجا ثمانية فقط.