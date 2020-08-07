عاجل.. 1018 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة تتجاوز عتبة 30 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1018 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 30662 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، بمعدل إصابة تراكمي يبلغ 84,4 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وكشفت معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أنه تم اسنثناء 20 ألفا و325 حولها من كونها مصابة بالمرض، ليصبح إجمالي الحالات المستبعدة مليون و374 ألفا و497.

وتم تسجيل 995 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 21548.

وأضافت المتحدث تم تسجيل 12 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 461 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.