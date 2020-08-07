طائرة روسيّة تعترض طائرتي استطلاع أميركيتين فوق البحر الأسود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي اليوم، الجمعة، اعتراض مقاتلة من طراز "سو 27"، طائرتي استطلاع أميركيتين فوق البحر الأسود.
وأفاد المركز، في بيان، أن "أجهزة التحكم الروسية رصدت هدفين جويين يقتربان من حدود الاتحاد الروسي.. وتم إطلاق مقاتلة سو 27 من المنطقة العسكرية الجنوبية لاعتراضها"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسيّة.
وأوضح أن طاقم المقاتلة الروسية اقترب إلى مسافة آمنة من الهدفين للتعرف عليهما، وتبين أنهما طائرتان إحداهما للاستطلاع من طراز "آر سي 135" تابعة للقوات الجوية الأميركية، والثانية دورية من طراز "آر 8 إيه بوسيدون" تابعة للبحرية الأميركية.
وتابع البيان: "بعد أن ابتعدت الطائرتان عن الحدود الروسية، عادت المقاتلة بسلام إلى القاعدة الأم، ولم يُسمح لطائرات الاستطلاع الأميركية بخرق الحدود".
وختم مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي بالقول: "إن تحليق المقاتلة الروسية تم وفقا للقواعد الدولية بدقة".
ومنذ أيام، قامت مقاتلة روسية من طراز "سو 27" بالتحليق، لاعتراض طائرة استطلاع أميركية من طراز "بوسيدون" فوق المياه الدولية بالبحر الأسود.
وفي 23 تموز/ يوليو الماضي، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا لطائرة استطلاع أميركية ظهرت فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، حيث كانت تقترب من الحدود الروسية، لذلك بدأ الجيش الروسي مراقبتها.
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