شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية تقاطع كلمة زعيم مليشيا حزب الله وسط اتهامات بمسؤوليته عن «انفجار بيروت» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت عدة قنوات تلفزيونية لبنانية عدم إذاعة كلمة زعيم مليشيا حزب الله حسن نصر الله.

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وأعلنت كلامن قناة«mtv»وLBCI”مقاطعة كلمة “نصر الله” وسط اتهامات لعناصر حزب الله بالمسؤولية عن الحادث، الذي راح ضحيته أكثر من 154 قتيلا وأكثر من 5000 مصاب.

وأشار وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريح له اليوم إلى أن الحالات الحرجة بلغ عددها 120 حالة خصوصاً أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بليغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة.