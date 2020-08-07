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الإنتربول: إرسال فريق استجابة سريعة إلى بيروت 

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قرر الإنتربول إرسال فريق متخصص من فرق الاستجابة السريعة إلى بيروت في أعقاب الانفجار الذي أسفر عن مقتل 150 شخصًا وتدمير مساحة كبيرة من المدينة. إذ لا يزال الكثير من الأشخاص في عداد المفقودين، بعد أيام من الانفجار.

ويقدم الفريق الدولي، الذي يضم خبراء مساعدة في تحديد هوية ضحايا الكوارث. وقال يورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول: "يمكن لخبرة الإنتربول أن تساعد السلطات الوطنية بشكل كبير وسنواصل تقديم أي مساعدة يحتاجها لبنان ويطلبها".

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