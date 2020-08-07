شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتربول: إرسال فريق استجابة سريعة إلى بيروت والان نبدء بالتفاصيل
ويقدم الفريق الدولي، الذي يضم خبراء مساعدة في تحديد هوية ضحايا الكوارث. وقال يورغن شتوك، الأمين العام للإنتربول: "يمكن لخبرة الإنتربول أن تساعد السلطات الوطنية بشكل كبير وسنواصل تقديم أي مساعدة يحتاجها لبنان ويطلبها".
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