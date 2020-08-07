شكرا لقرائتكم خبر عن زاد بنسبة 35%.. قطع الأشجار يصل لمستوى مأساوي في الأمازون والان نبدء بالتفاصيل
وقال المعهد في إحصائية أولية اليوم الجمعة إن ارتفاع معدل قطع الأشجار زاد بهذه الحقائق بنسبة حوالي 35 %.
وتتعلق هذه الإحصاءات بالفترة الزمنية من أغسطس 2019 حتى يوليو .2020
وكانت السنة السابقة على هذه الفترة أي عام 2019/2018 سجلت وفقا للمعهد الوطني تدمير أشجار مساحة قدرها 6844 كيلومتر مربع من الغابات المطيرة.
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