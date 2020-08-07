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زاد بنسبة 35%.. قطع الأشجار يصل لمستوى مأساوي في الأمازون 

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قال المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل أن الأشهر الاثني عشر الأخيرة شهدت وفقا للمعلومات الأولية قطع أكثر من تسعة آلاف كيلومتر مربع من أشجار الغابات المطيرة في منطقة الأمازون البرازيلية.

وقال المعهد في إحصائية أولية اليوم الجمعة إن ارتفاع معدل قطع الأشجار زاد بهذه الحقائق بنسبة حوالي 35 %.

وتتعلق هذه الإحصاءات بالفترة الزمنية من أغسطس 2019 حتى يوليو .2020

وكانت السنة السابقة على هذه الفترة أي عام 2019/2018 سجلت وفقا للمعهد الوطني تدمير أشجار مساحة قدرها 6844 كيلومتر مربع من الغابات المطيرة.

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