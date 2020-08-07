شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يدمر عددا من المنازل ويثير فزع السكان في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
ولم ترد أنباء عن وقوع مصابين.
وأعقب الزلزال هزة تابعة بقوة 4.5 درجة بولاية ميلة التي تبعد نحو 350 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من العاصمة الجزائر.
وأضافت الهيئة أن ثلاثة منازل، بينها فيلا مؤلفة من أربعة طوابق، تدمرت تماما بينما تهدمت 31 شقة سكنية جزئيا وتصدعت عدة منازل أخرى وجرى إغلاق أحد الطرق نتيجة للأضرار التي لحقت به.
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