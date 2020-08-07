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زلزال يدمر عددا من المنازل ويثير فزع السكان في الجزائر 

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قالت هيئة الحماية المدنية في الجزائر إن زلزالا بلغت شدته 4.9 درجة هز شرق البلاد اليوم الجمعة مما أسفر عن تهدم ثلاثة منازل وإلحاق أضرار بعدد آخر ودفع السكان للهرب في فزع إلى الشوارع.

ولم ترد أنباء عن وقوع مصابين.

وأعقب الزلزال هزة تابعة بقوة 4.5 درجة بولاية ميلة التي تبعد نحو 350 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من العاصمة الجزائر.

وأضافت الهيئة أن ثلاثة منازل، بينها فيلا مؤلفة من أربعة طوابق، تدمرت تماما بينما تهدمت 31 شقة سكنية جزئيا وتصدعت عدة منازل أخرى وجرى إغلاق أحد الطرق نتيجة للأضرار التي لحقت به.

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