شكرا لقرائتكم خبر عن إفريقيا.. إصابات كورونا تتجاوز المليون حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في القارة الأفريقية تجاوز المليون حالة ، وأن جنوب إفريقيا هي الأكثر تضررا من هذا المرض .

وأظهرت البيانات أنه تم تأكيد إصابة حوالي 1008773 حالة كما تم تسجيل 22087 حالة وفاة ، ولكن الإصابات في القارة لا تزال تمثل نسبة ضئيلة فقط من الاتجاه العالمي.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ، ماتشيديسو مويتي ، للصحفيين هذا الأسبوع "إن مسار الوباء في أفريقيا كان أقل بكثير مما توقعنا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في مايو الماضى من أن الفيروس يمكن أن يتسبب في إصابة ما يصل إلى 10 ملايين شخص في القارة الإفريقية في غضون ستة أشهر.

وتمت الإشادة بالدول الأفريقية لإغلاقها مبكرا ، ولكن العديد من الخبراء يخشون أن يكون عدد حالات الإصابة أعلى بكثير بسبب نقص الاختبارات. ولم تسجل تنزانيا ، على سبيل المثال ، بيانات عن الإصابات منذ شهور.