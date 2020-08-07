اخماد حريق داخل مستشفى الجمهورية في كركوك

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني أخمدت حادث حريق اندلع داخل مخزن في مستشفى الجمهورية في محافظة كركوك بوقت قياسي".

وأضافت أن "الفرق منعت انتشار النيران الى تسعة مخازن مجاورة للمخازن المحترق، مما حال الى عدم توقف عمل المستشفى وتنهي الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الخسائر المادية وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

