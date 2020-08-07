2020-08-07 | 19:25
1,189 مشاهدة
يعاود منتخبنا الوطني لكرة القدم تدريباته الفعلية في محافظة أربيل، بالتجمع الأول له منذ أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، وذلك تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.
وأضاف محمد: "سيخضع جميع لاعبي المنتخب إلى الفحوصات الطبية الخاصة بمسحة فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة في العاصمة بغداد، قبل التوجه إلى أربيل للدخول بالمعسكر التدريبي تحضيراً لمباراتي عمان وسوريا الوديتين الشهر المقبل".
وأوضح: ان "معسكر أربيل سيشهد تواجد اللاعبين المحليين فقط، بينما سيغيب المحترفون لإنشغالهم مع أنديتهم التي يلعبون لها، على أن يلتحقوا بصفوف المنتخب خلال المباراتين الوديتين بالثالث والثامن من الشهر المقبل".
وأشار الى ان "المدرب ستريشكو كاتانيتش سيتواجد مع الملاك التدريبي المساعد له في أربيل قبل موعد التجمع، وذلك للشروع بإعداد وتحضير المنتخب للاستحقاقات المقبلة، والاستعداد المثالي لمباراة هونغ كونغ بالثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لحساب المجموعة الثالثة".
وختم الناطق الإعلامي حديثه أن "لاعبي المنتخب يواصلون تدريباتهم منذ أكثر من شهر بالتدريب عن بُعد، على وفق منهاج تدريبي خاص بإشراف المدرب المساعد، رحيم حميد، كي يحافظ اللاعبون على لياقتهم البدنية، وعدم التأثر بغياب التدريبات الفعلية والمباريات الرسمية".
كانت هذه تفاصيل خبر أربيل تحتضن معسكر أسود الرافدين تحضيراً للتصفيات الآسيوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.