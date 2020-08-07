أربيل تحتضن معسكر أسود الرافدين تحضيراً للتصفيات الآسيوية

وقال الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، هشام محمد في بيان إن "المنتخب سيخوض أول تجمع له بعد جائحة فيروس كورونا بالعشرين من الشهر الجاري في محافظة أربيل، بعد الاتفاق والترتيب مع حكومة اقليم كوردستان بالتكفل بإجراءات الوقاية الصحية كافة".وأضاف محمد: "سيخضع جميع لاعبي المنتخب إلى الفحوصات الطبية الخاصة بمسحة فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة في العاصمة بغداد، قبل التوجه إلى أربيل للدخول بالمعسكر التدريبي تحضيراً لمباراتي عمان وسوريا الوديتين الشهر المقبل".

وأوضح: ان "معسكر أربيل سيشهد تواجد اللاعبين المحليين فقط، بينما سيغيب المحترفون لإنشغالهم مع أنديتهم التي يلعبون لها، على أن يلتحقوا بصفوف المنتخب خلال المباراتين الوديتين بالثالث والثامن من الشهر المقبل".



وأشار الى ان "المدرب ستريشكو كاتانيتش سيتواجد مع الملاك التدريبي المساعد له في أربيل قبل موعد التجمع، وذلك للشروع بإعداد وتحضير المنتخب للاستحقاقات المقبلة، والاستعداد المثالي لمباراة هونغ كونغ بالثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لحساب المجموعة الثالثة".

وختم الناطق الإعلامي حديثه أن "لاعبي المنتخب يواصلون تدريباتهم منذ أكثر من شهر بالتدريب عن بُعد، على وفق منهاج تدريبي خاص بإشراف المدرب المساعد، رحيم حميد، كي يحافظ اللاعبون على لياقتهم البدنية، وعدم التأثر بغياب التدريبات الفعلية والمباريات الرسمية".