ضبط 19 حاوية بوثيقة إطلاق وشهادة مطابقة مزورتين في منفذ أم قصر الاوسط

وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قسم الهيئة في منفذ أم قصر الاوسط في محافظة البصرة تمكن من ضبط (19) حاوية حجم (20) قدم محملة على (9) عجلات بداخلها مادة السيراميك بواقع (458) بكج المنشأ أوربي / إسباني بشهادة فحص مختبري للمادة مزورة".وأضافت أن "عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج الحرم الكمركي بعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين بعد الاستفسار من الشركة الفاحصة والمعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أن شهادة المطابقة ووثيقة الإطلاق مزورتين وغير صادرة من قبلهم".

وأوضحت الهيئة، أن "ذلك يعد مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة وسببت هدراً بالمال العام بعدم دفع رسوم الفحص المختبري للبضاعة"، مؤكدة أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملة الكمركية في المنفذ الحدودي".

