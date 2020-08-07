محافظ النجف: بامكان عوائل ضحايا كورونا نقل جثامين ذويهم الى أي مكان آخر

دعا محافظ النجف لؤي الياسري، الجمعة، عوائل ضحايا كورونا الى نقل جثامين ذويهم من مقبرة وادي السلام الجديدة الى أي مكان آخر بدءاً من الاحد القبل. وقال الياسري في حديث لـ الخليج 365، "بامكان عوائل ضحايا كورونا نقل ذويهم من مقبرة وادي السلام الجديدة الى أي مكان يشاؤون أعتبارآ من يوم الاحد". واشترط الياسري، "اخذ الأذن الشرعي من مراجع الدين".

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