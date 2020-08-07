مسؤول ايراني: ماكرون يسعى إلى زعزعة استقرار لبنان

اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، الجمعة، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته أمس إلى بيروت تدخلا في شؤون لبنان.
وتابع المسؤول الإيراني: "بدلا عن المساعدة في تحديد المسؤولين عن انفجار بيروت، يسعى ماكرون إلى إيجاد تغيير سياسي وزعزعة استقرار لبنان".
واختتم رضائي تغريدته بالقول: "ينبغي لماكرون الاعتذار إلى اللبنانيين".
وأصبح ماكرون أول زعيم أجنبي يزور بيروت بعد الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية، حيث تعهد بتقديم مزيد من الدعم إلى لبنان، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة في سبيل محاربة الفساد وإطلاق إصلاحات سياسية واسعة في البلاد.
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