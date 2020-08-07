داعش يقتل عائلة ضابط بالجيش العراقي غربي الموصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مصدر عسكري بمحافظة نينوى العراقية، الجمعة، بمقتل زوجة ونجل ضابط في الجيش العراقي على يد عناصر تنظيم داعش الإرهابي غربي الموصل 400كم شمال بغداد.
وقال النقيب عدي سمير، من الجيش العراقي، في تصريحات صحفية، إن"عناصر داعش هاجموا اليوم منزل العقيد سعد بشار الدليمي في ناحية زمار، 135كم غربي الموصل، وتمكنوا من قتل زوجته ونجله قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".
وأوضح أن الدليمي يعمل في إعلام الفرقة 16 بالجيش العراقي المتمركزة غربي الموصل.
وتشهد محافظة نينوى نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات مسلحة ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على تنظيم داعش عسكريا قبل أكثر من عامين.
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