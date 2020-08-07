حسن نصر الله : ليس لدينا صواريخ أو مواد في أي مخزن بالمرفأ

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله: أود أن أعلن واؤكد نفيا قاطعا مطلقا حازما جازما وجود أي صواريخ أو مواد لنا في أي مخزن بالمرفأ لا في الماضي ولا في الحاضر. وفقاً لما نشرته رويترز العالمية.

وكان مرفأ بيروت قد تعرض لإنفجار ضخم راح ضحيته أكثر من 100 وإصابة الآلاف ، وتدمير العديد من المنازل في أكبر كارثة تتعرض لها لبنان منذ الحرب الأهلية .