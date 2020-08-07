قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله: أود أن أعلن واؤكد نفيا قاطعا مطلقا حازما جازما وجود أي صواريخ أو مواد لنا في أي مخزن بالمرفأ لا في الماضي ولا في الحاضر. وفقاً لما نشرته رويترز العالمية.
وكان مرفأ بيروت قد تعرض لإنفجار ضخم راح ضحيته أكثر من 100 وإصابة الآلاف ، وتدمير العديد من المنازل في أكبر كارثة تتعرض لها لبنان منذ الحرب الأهلية .
كانت هذه تفاصيل خبر حسن نصر الله : ليس لدينا صواريخ أو مواد في أي مخزن بالمرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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