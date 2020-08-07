بيان هام من الحكومة اللبنانية بشأن تلقي المساعدات بعد إنفجار بيروت

تعليقاً على الادعاءات عن رفض الحكومة اللبنانية تلقي مساعدات من بعض الدول بعد الانفجار المدمر الذي هز مؤخرا مرفأ العاصمة بيروت.
وصف المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان أصدره اليوم الخميس هذه الادعاءات بأنها "شائعات تروجها بعض الجهات" في محاولة جديدة للإضرار بلبنان.
وشدد البيان على أن هذه "الأخبار الكاذبة والمضللة" تهدف إلى "قطع الطريق على المساعدات التي تقدمها دول العالم إلى لبنان"، مضيفا: "لبنان يرحب بأي مساعدة من الدول الشقيقة والصديقة ومن كل المؤسسات في العالم، ويتوجه إليها بالشكر العميق على وقوفها إلى جانبه في هذه الكارثة التي أصابته".
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