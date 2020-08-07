منصور: أنا أفضل رئيس نادي في مصر بشهادة «مصطفى يونس»

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، أن مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق قال عنه إنه أفضل رئيس نادي في مصر، متابعا: "لكن البعض يريد عودة الزمالك إلى الخلف بوجود بعض الأشخاص الفاشلين".

وأضاف "منصور" خلال لقائه بمسئولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتعهد بأن هذا لم ولن يحدث أن يعود الزمالك للوراء مادام رئيسا للنادي.

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وأعرب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك، عن سعادته بتواجد مسؤولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل ناديهم من أجل سماع اقتراحاتهم وتواصلهم مع إدارة النادي.

وقال رئيس النادي :"أحمد الله على نجاح الجميعة العمومية المحترمة الأخيرة التي نجحت في ظل ظروف صعبة من وجود فيروس كورونا وارتفاع درجة الحرارة الكبير".

وتابع : "ملف استكمال بطولة الدوري منحته للمدير الفني بسبب حرصه على الاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا ووافقت عليه رغم تحفظي ومع ذلك أشعر بالاطمئنان لأن بوجود تقنية الفيديو فالزمالك سينافس على الدوري هذا الموسم".+