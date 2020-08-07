منصور: أنا أفضل رئيس نادي في مصر بشهادة «مصطفى يونس»

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك، أن مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق قال عنه إنه أفضل رئيس نادي في مصر، متابعا: "لكن البعض يريد عودة الزمالك إلى الخلف بوجود بعض الأشخاص الفاشلين".
وأضاف "منصور" خلال لقائه بمسئولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يتعهد بأن هذا لم ولن يحدث أن يعود الزمالك للوراء مادام رئيسا للنادي.
وأعرب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك، عن سعادته بتواجد مسؤولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل ناديهم من أجل سماع اقتراحاتهم وتواصلهم مع إدارة النادي.
وقال رئيس النادي :"أحمد الله على نجاح الجميعة العمومية المحترمة الأخيرة التي نجحت في ظل ظروف صعبة من وجود فيروس كورونا وارتفاع درجة الحرارة الكبير".
وتابع : "ملف استكمال بطولة الدوري منحته للمدير الفني بسبب حرصه على الاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا ووافقت عليه رغم تحفظي ومع ذلك أشعر بالاطمئنان لأن بوجود تقنية الفيديو فالزمالك سينافس على الدوري هذا الموسم".+
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