اعتراض مئات المهاجرين عبر القنال الإنكليزي

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"الخليج 365" من لندن: هددت الحكومة البريطانية بنشر قوات من البحرية الملكية، لوقف العدد المتزايد من المهاجرين الذين يحاولون عبور القناة الإنكليزي، في استجابة سريعة بعد أن تم اعتراض 235 شخصًا في 17 قاربًا أثناء محاولتهم الهبوط على ساحل كينت يوم الخميس.

واعترضت البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، أكثر من 100 مهاجر بينهم أطفال، مشتبه به في 16 حادثة تم اعتراضها، وقال وزير الخزانة ريشي سوناك خلال زيارته لأسكوتلندا إنه محبط لهذا التدفق من المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الفرنسية.

وقال سوناك إن وزير الهجرة كريس فيلب، الذي ناقش الأمر مع نائب السفير الفرنسي يوم الأربعاء، سيزور فرنسا الأسبوع المقبل لمناقشة سبل "زيادة التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع معابر الشرطة".

الأصول البحرية

وقال سوناك: "كلنا نريد أن نرى هذه المعابر تتناقص، وما زلنا ملتزمين بالتأكد من حدوث ذلك". وأكدت مصادر حكومية لشبكة (سكاي نيوز) أن وزارة الداخلية "تبحث في الأصول البحرية" التي قد تحتاجها للتعامل مع القضية.

وذكرت تقارير في عدة صحف بريطانية أنه من الممكن إرسال البحرية لإعادة قوارب المهاجرين، لكن الحكومة حاولت التقليل من شأن ذلك.

ومع ذلك، رفض وزير الخزانة إنكار إمكانية استخدام القوات البحرية، وقال لشبكة سكاي نيوز: "لا أريد التكهن بالتحديد بالإجراءات التي سيتم اتخاذها.

واضاف "من المهم ان نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا الفرنسيين بشأن هذا الوضع. من الواضح أن فرنسا بلد آمن للمهاجرين. نريد جميعًا أن نرى هذه المعابر مخفضة، وفي انتظار نتائج تلك المحادثات، يمكننا اتخاذ قرار بشأن أفضل الخطوات التالية التي يجب اتخاذها".

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ومن جهته، قال وزير الهجرة إن المملكة المتحدة ستعيد أكبر عدد ممكن من المهاجرين إلى فرنسا وأنه من المقرر أن رحلات العودة ستبدأ خلال الأيام المقبلة. وأضاف وزير الهجرة أنه تم سجن 22 مهربًا في المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام، وتم اتهام اثنين آخرين في نهاية الأسبوع الماضي.

تغريدة باتيل

وعلى صلة غردت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، التي تتولى إدارتها مسؤولية الهجرة، معبرة عن إحباطها بعد ظهر الجمعة، واصفة عدد المعابر مع فرنسا بأنه "مخجل".

وكتبت باتيل: "فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى دول آمنة. يجب على اللاجئين الحقيقيين طلب اللجوء هناك، وعدم المخاطرة بحياتهم وخرق القانون بالقدوم إلى المملكة المتحدة". وأضافت أنها تريد العمل لتكون قادرة على اعتراض القوارب وإعادتها من حيث أتت، مما يجعل الطريق أمامها "غير قابل للحياة".

وقالت وزيرة الداخلية: "نحتاج أيضا إلى تعاون الفرنسيين لاعتراض القوارب وإعادة المهاجرين إلى فرنسا". وشدد على القول: "أعلم أنه عندما يقول البريطانيون إنهم يريدون استعادة السيطرة على حدودنا، فهذا بالضبط ما يعنيه".

يذكر أنه في يوليو 2020، وصل أكثر من 1100 مهاجر إلى المملكة المتحدة، وهو رقم يصل تقريبًا إلى مايو ويونيو الماضيين مجتمعين.

وارتفع عدد المهاجرين الذين يعبرون القناة المحفوفة بالمخاطر مع ارتفاع عدد عمليات الإجلاء من مخيم كاليه للمهاجرين في "غابة" كاليه في فرنسا، حسبما قيل، إلى أعلى معدلاتها منذ عام 2016، وهو ما تنفيه سلطات كاليه.