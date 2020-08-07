شكرا لقرائتكم خبر عن "الطريق إلى الشيوخ".. فقيه دستورى: المشاركة فى الانتخابات حق وواجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، خلال سلسلة اللقاءات التى يعقدها ”الخليج 365” معه تحت مسمى "الطريق إلى مجلس الشيوخ"، على التأكيد على الواجب الوطنى فى المشاركة الفاعلة فى الانتخابات.

ويبدأ خلال ساعات الصمت الانتخابى، وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج يومى 9 و10 أغسطس، و11 و12 أغسطس فى الداخل.

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وأكد فوزى، أن مجلس الشيوخ سيؤدى دورا مهما فى الحياة السياسية بمصر، إلا أن أعضاء المجلس سيصلون إلى مقاعدهم بإرادة الناخبين، مما يستوجب على جميع الناخبين استعمال صوتهم الانتخابى، داعياً الناخبين لممارسة حقهم الدستورى بالمشاركة فى الانتخابات، قائلاً: التصويت حق وواجب وطنى.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أنه على كل مواطن مصرى واعى بحقوقه كافة ومن بينها حقوق مباشرة الحقوق السياسية، أن يستجيب للدعوة التى وجهت لهيئة الناخبين بالانتخاب.

وأشار فوزى، إلى أنه لا يوجد أى مخاوف من إجراء الانتخابات فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لا سيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كافة إجراءاتها الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعى وتعقيم الأماكن والتزام بروتوكول صحى، قائلاً: صحة المواطنين وصحتنا جميعا كانت فى بؤرة اهتمام الهيئة الوطنية للانتخابات، لذا علينا جميعا أن نستخدم حقنا السياسى.. علينا الذهاب إلى صناديق الاقتراع .