الجيش اللبناني: قادرون على تنفيذ كل المهمات للتعامل مع كارثة انفجار بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن القوات المسلحة قادرة على القيام بكل الجهود والمهمات المطلوبة منها للتعامل مع كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت، مشيدا في هذا الصدد بدور العسكريين في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأعرب قائد الجيش اللبناني- في تصريحات خلال تفقده منطقة الانفجار في ميناء بيروت البحري- عن تقديره لكافة الدول التي لبت النداء سريعا وأرسلت فرقا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ والمساهمة في انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين، معربا عن الأمل في العثور عليهم أحياء.

وشدد على أن منطقة ميناء بيروت البحري جرى تطويقها وعزلها حماية لها من أعمال السرقة والنهب والعبث بالممتلكات والمحتويات، مشيرا إلى أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة في بؤرة الانفجار وبمساعدة فرق أجنبية وبالتعاون مع الدفاع المدني والصليب الأحمر والمطافئ.

على صعيد متصل، أعلنت مديرية التوجيه بالجيش اللبناني، أن اللجنة المركزية لإدارة ملف المساعدات الطبية والغذائية وفرق البحث والإنقاذ والفرق الطبية، والتي شكلتها قيادة الجيش إثر انفجار ميناء بيروت، بدأت مهامها لتنظيم عملية استلام وتوزيع المساعدات المقدمة من الدول الصديقة للبنان.

وأكدت مديرية التوجيه- في بيان اليوم- أن قيادة الجيش اللبناني لا ترفض أي مساعدة من أي دولة، وأنها تقوم حاليا بتوجيه المساعدات وفقا للاحتياجات، وخاصة مواد البناء والمواد الطبية والغذائية، مشيرة إلى أنها ستقوم بتوزيع المواد الغذائية التي وصلت حديثا، في الأيام القليلة المقبلة على العائلات المنكوبة والمواد الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وذكرت أن الدول التي أرسلت مساعدات إلى لبنان حتى الآن هي "مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والجزائر والمغرب وتونس والأردن وإيران وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وألمانيا وفرنسا والتشيك وبولندا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا واليونان وباكستان وقبرص وكازاخستان وسويسرا".

وأشارت إلى أن المساعدات التي قدمتها الدول شملت أدوية ومستلزمات ومعدات طبية ومستشفيات ميدانية وفرقا طبية، إلى جانب فرق بحث وإنقاذ ومواد إغاثية.