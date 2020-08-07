على فترتين.. الفنون التطبيقية حلوان تعلن مواعيد اختبارات القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

تبدأ كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2020، اعتبارًا من غدًا السبت

8 أغسطس 2020 وحتى الخميس 20 أغسطس 2020.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، في بيان، اليوم الجمعة، أنه سيكون هناك فترتين للامتحانات، الأولى صباحية من الساعة 10:30 صباحًا وحتى 1 مساءً والفترة المسائية تبدأ من 2 مساءً حتى الساعة 4:30 مساءً وتقرر لمدة الامتحان ساعتين ونصف شاملة سؤال في الرسم 60 درجة وسؤال في التصميم 40 درجة، ويشترط لنجاح الطالب تحقيق نسبة 60% لاجتياز امتحان القدرات، مع ضرورة إحضار الطالب لادواته الخاصة به، وعقب قيام الطالب برفع بياناته والدفع الإلكتروني يتاح له كود يتمكن من خلاله الحصول على فيديوهات مسجلة ومصورة مجانية لشرح كيفية أداء الاختبار وأهم المصطلحات المطلوبة لتأهيل الطالب للاختبار.

وتابعت: "يقوم الطالب بالتسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الحكومي الإلكتروني على الإنترنت حيث يتعين على كل طالب الدخول على موقع التنسيق والتسجيل في الاختبارات التي يرغب بها من خلال الرابط التالي":

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وأضافت قطب، أن مراحل أداء اختبارات القدرات، تشمل مرحلة متابعة البيانات والحصول على كود الدفع ثم مرحلة السداد الإلكتروني أو رسوم الاختبار ثم مرحلة معرفة موعد الاختبار بالكلية (باليوم والساعة) ثم معرفة نتيجة الاختبار، من خلال رابط جامعة حلوان التالي:

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ويتطلب الاختبار مجموعة من الأوراق المطلوبة عند آداء الاختبار وهي:

رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة أو صورة منه، عدد 2 صورة شخصية، ويشتمل اختبار قدرات كلية الفنون التطبيقية للعام الدراسي 2020 /2021.

اختبار رسم واختبار تصميم وتستغرق مدة اختبار الرسم والتصميم ساعتين ونصف.

ويتعين على الطالب إحضار الأدوات التالية أقلام رصاص بدرجات مختلفة وممحاة، أقلام الفلوماستر، ألوان خشبية، أدوات هندسية.

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