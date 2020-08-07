نائب وزير الزراعة لـ"الخليج 365": الرئيس السيسي وجّه بتطوير مراكز الألبان ودعم المنتجين بقروض ميسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بسرعة بتطوير مراكز تجميع الألبان، مشيرًا إلى سرعة إنهاء ترخيص هذه المراكز ووضعها على خريطة العمل بكامل طاقتها.

وأضاف الصياد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وزارة الزراعة بالتعاون مع البنوك لتسهيل قروض ميسرة بمعدل فائدة 5%، لعدد من مشروعات تطوير الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، لافتًا إلى أن المزارعين والمنتجين من أولويات القيادة السياسية.

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وتابع: "المشروع القومي للبتلو أحد المشروعات المهمة، التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء"، موضحًا أن قيمة القروض المنصرفة فيه تجاوزت 1.6 مليار جنيه.

وأوضح نائب وزير الزراعة، أن الدولة تستهدف مضاعفة الإنتاج من الألبان والماشية، مؤكدًا عرضه لنتائج تطوير محطات مصر الخير، مؤكدًا الانتهاء من كافة تطوير المحطات والبالغ عددهم 51 محطة قبل نهاية العام الجاري.

وأشار الصياد، إلى أنه رغم أزمة كورونا والاحتفال بـ3 مناسبات، إلا أن توافر الإنتاج بالمحطات ساهم في استقرار الأسعار خلال الـ7 أشهر الماضية.