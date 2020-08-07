استمر لساعتين.. السيطرة على حريق هائل في "مخزن كارتون" بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية – محمد الملاح:
نشب حريق هائل في أحد مخازن الكارتون بالمنطقة الصناعية في مدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.
تلقى اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بالسيطرة على حريق هائل في مخزن للكارتون على مساحة ألف متر وبه حوالي 173 اسطوانة كرتون، ويقع خلف مدرسة المياه بالمنطقة الصناعية بكفور الرمل
جرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء تابعة لمراكز "قويسنا وبركة السبع والباجور" وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي استمر نحو ساعتين.
حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.
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