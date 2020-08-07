اليابان تسجل معدلا قياسيا من حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

أعلنت السلطات اليابانية أن اليابان شهدت اليوم الجمعة رقمًا قياسيًا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد ، بلغ 1597 إصابة جديدة مع ارتفاعات مفاجئة خارج طوكيو.

وتجاوز هذا المعدل الرقم القياسي السابق المسجل ليوم واحد للإصابات والذي بلغ 1578 حالة في 31 يوليو الماضى.

وشهدت مقاطعتا أوساكا وأوكيناوا أعلى زيادة يومية فى الإصابات اليوم الجمعة حيث سجلتا 255 و 100 حالة على التوالي ، في حين أكدت طوكيو تسجيل 462 حالة إصابة جديدة ، وهو أكبر عدد خلال ستة أيام.

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وأعلنت أوكيناوا حالة الطوارئ الخاصة بها يوم السبت ، وحذت مقاطعة أيتشي حذوها أمس الخميس.

وعلى الرغم من عودة ظهور إصابات فيروس كورونا مؤخرا ، أكد رئيس الوزراء شينزو آبي اليابانى أمس الخميس أنه لا توجد حاجة فورية لإعلان حالة طوارئ أخرى على مستوى البلاد.

وكان آبي قد أنهى حالة الطوارئ التي استمرت لمدة شهر في البلاد في معظم مقاطعات اليابان الـ 47 في منتصف مايو. وتم رفع هذا الإجراء في طوكيو وأربع مقاطعات أخرى في 25 مايو ، والتي كانت آخر مناطق متبقية تخضع للقيود.