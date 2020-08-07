الصحة الأردنية : تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1237 إصابة.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنيين اثنين قادمين من الخارج، وسائقي

شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة إصابة في محافظة أربد شمال البلاد، مبينة في نفس الوقت تسجيل 7 حالات شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 1194 حالة.