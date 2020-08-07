توجه السفير اللبناني في موسكو شوقي بو ناصر، اليوم الجمعة، بالشكر إلى روسيا على ما قدمته من مساعدات لبلاده، عقب الانفجار المأساوي الذي شهده ميناء بيروت، الثلاثاء الماضي، وأسفر عنه مقتل أكثر من 150 شخصًا.
على المستوى الشخصي إلى روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعازيه ومساندته للشعب اللبناني في هذا الوضع الكارثي، وعلى المساعدة العاجلة التي بعثت بها روسيا إلى لبنان ".
وقال بو ناصر، في تصريحاته الخاصة لوكالة (سبوتنيك) الروسية: "في البداية، أود بصفتي سفير دولة شقيقة أن أتقدم بالشكر
الانفجار هائلة، إذ تقدر بـ 15 مليار دولار، بعيدًا عن الخسائرالبشرية" مُعربًا عن أمله في أن تقوم روسيا بتوسيع مساعدتها وإمداد لبنان بمواد البناء، التي تشمل الألمنيوم والزجاج والخشب وغيرها.
وأضاف: "نأمل في الحصول على دعم ومساعدة إضافيين من روسيا، خاصة أن الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء هذا
وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت أنها سترسل 5 طائرات محملة بالمساعدات للبنان، الذي يعاني من انفجار وقع، الثلاثاء، بميناء بيروت، واحتدام جائحة كورونا.
وتشمل المساعدات مشفى متنقلًا ومختبرًا للكشف عن فيروس "كورونا"، كما أرسلت روسيا إلى لبنان خبراء إغاثة وأطباء.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير لبنان لدى موسكو : نشكر روسيا على دعمها للشعب اللبناني عقب انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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