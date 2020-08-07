حريق جديد بمرفأ بيروت واستقدام آليات إضافية لاستكمال البحث

أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع حريق في مرفأ بيروت مع تواصل عمليات رفع الأنقاض، فيما تم استقدام آليات ومعدات إضافية والكلابالمدربة إلى الموقع وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقالت قناة "LBCI" إنه تم استقدام آليات ومعدات إضافية والكلابالمدربة إلى موقع الانفجار في مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين تتواصل بمشاركة فرق روسية وإيطالية وفرنسية وبرازيلية وقطرية.
من جهتها، أفادت قناة "MTV" بأن حريقا اندلع في المرفأ عصر اليوم، رغم تمكن فرق الدفاع المدني سابقا من إخماد الحريق الذي اندلع جراء الانفجار، وذلك بسبب انقلاب إحدى الحاويات ووجود جمر تحتها.
ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "بقعة جديدة يتم التفتيش فيها في المرفأ بعد معلومات عن إمكان وجود أشخاص لا يزالون مفقودين".
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