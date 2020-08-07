سويسرا تدفع 330 مليون دولار من أجل 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

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وقالت الحكومة الفيدرالية في سويسرا، إنها أبرمت صفقة مع شركة “مودرنا” من أجل تزويدها بنحو 4.5 مليون جرعة من لقاح “كوفيد – 19” المرتقب، في حال تكلل بالنجاح وأثبت نجاعته في التصدي للوباء.

وأوضح المكتب الفيدرالي للصحة العامة، أن الاتفاقية تهدف إلى “ضمان وصول سويسرا في وقت مبكر إلى لقاح مودرنا” وهي واحدة من أولى الصفقات من قبل أي حكومة مع الشركة.

وذكر بيان للمكتب أن “الحكومة الفيدرالية ترغب في ضمان حصول السكان السويسريين بسرعة على لقاح كوفيد-19 الآمن والفعال. وفي الوقت نفسه، تدعم سويسرا مشاريع متعددة الأطراف من أجل التوزيع العادل للقاح في المستقبل”، حسبما نقلت “الأسوشيتد برس”.

وأضاف البيان أن “صفقة مودرنا ستجعل من الممكن تطعيم 2.25 مليون شخص، لأن التوقعات تشير إلى الحاجة إلى جرعتين”، وسيكون هذا كافيا لأكثر من ربع سكان الدولة الغنية في جبال الألب البالغ عددهم 8.2 مليون نسمة.

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كذلك تجري الحكومة السويسرية محادثات مع شركات لقاحات أخرى، وقد خصصت 300 مليون فرنك سويسري (ما يقرب من 330 مليون دولار) لشراء لقاح كوفيد-19.

وكشفت التجارب المبكرة أن لقاح مودرنا التجريبي، الذي تم تطويره بالتعاون مع المعاهد الوطنية الأميركية للصحة، قد أدى إلى تنشيط جهاز المناعة.

وبدأت دراسة أكبر من المتوقع أن تشمل 30 ألف شخص الشهر الماضي، وتأمل في إظهار أن اللقاح قوي بما يكفي للحماية من فيروس كورونا.

وكانت شركة “مودرنا”، قد قالت الأربعاء، إنه تم تسعير جرعة لقاحها التجريبي لفيروس كورونا بين 32 و 37 دولارا في المتوسط بالنسبة للتعاقدات الخاصة بالصفقات الأصغر حجما، أي أعلى من السعر الذي حددته الصفقة الأميركية للقاح المرشح لشركة “فايزر”.