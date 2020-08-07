الزعيم الكوري يتفقد الحدود جارته الجنوبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 أغسطس 2020 07:18 مساءً - مشاركة

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وتعرضت الكوريتان الشمالية والجنوبية لسيول في الأيام الماضية بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على شبه الجزيرة الكورية، فيما تتنامى مخاوف بشأن تضرر محاصيل كوريا الشمالية.

وقال كيم، في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية خلال جولته: “توفير الأغطية والسلع اليومية والأدوية وغيرها من الضروريات على وجه السرعة أولوية مهمة كي يتسنى للمتضررين من السيول العيش باستقرار”.

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وأشارت الوكالة إلى أن الأمطار الغزيرة أغرقت ما يربو على 730 منزلا ودمرت 179 منها وغمرت أيضا حقول الأرز، فيما لم ترد أنباء بشأن ضحايا.

ويثير هطول الأمطار خلال موسم الحصاد في منطقة زراعة الأرز مخاوف بشأن الأمن الغذائي لبيونج يانج.

وزار زعيم كوريا الشمالية خلال العامين الماضيين الحدود للقاء الرئيسين الكوري الجنوبي والأمريكي وسط آمال بحل أزمة الكوريتين قبل أن تعصف التوترات بتلك الآمال.